Российские паралимпийцы приняли участие в международных соревнованиях в Сирии

Соревнования проходили в Дамаске со 2 по 7 декабря

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Команда Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) приняла участие в международных соревнованиях в Сирии. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"Команда Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в составе четырех спортсменов во главе с президентом федерации, пятикратным чемпионом Паралимпийских игр Андреем Строкиным в Сирии приняла участие в международных соревнованиях. Команда завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали в таких видах спорта, как пауэрлифтинг, плавание и легкая атлетика. Соревнования проходили в Дамаске со 2 по 7 декабря" - сообщил Рожков.

В третьих международных играх "За раненую Родину" приняли участие спортсмены из России, Сирии, Ирана, Ирака и Индонезии.

"В ходе визита Строкин провел рабочие встречи с Министром спорта Сирии, президентом Олимпийского комитета Сирии, заместителем министра обороны Сирии, генеральным секретарем Национального паралимпийского комитета Сирии, президентом федерации плавания Ирака и старшим тренером сборной Ирака по баскетболу на колясках. Он поблагодарил сирийских коллег за приглашение принять участие в соревнованиях, а также обсудил с заинтересованными сторонами вопросы сотрудничества по развитию паралимпийского движения в мире и проведения международных соревнований в России, Ираке и Сирии" - добавил Рожков.