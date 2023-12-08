Гендиректор "Торпедо": ФХР не возражает против нового варианта календаря КХЛ

КХЛ предложила два варианта календаря, один из которых подразумевает начало сезона 5 сентября и окончание 15 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) не против нового проекта календаря сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил гендиректор нижегородского "Торпедо" Александр Харламов.

Ранее источник ТАСС сообщил, что КХЛ рекомендовала клубам календарь, при котором сезон начинался бы 5 сентября и заканчивался 15 мая.

"КХЛ предложила два варианта календаря. Один из вариантов - с 5 сентября. ФХР не против этого варианта, но вопрос связан с казахстанской федерацией хоккея", - сказал Харламов.

Другой вариант, предложенный КХЛ, подразумевает сохранение нынешней модели календаря, при которой сезон начинается 1-2 сентября и заканчивается не позднее 30 апреля.

Сезон КХЛ сейчас завершается не позже 30 апреля в связи с подготовкой сборных к чемпионату мира, а также с тем, что до 30 апреля действуют контракты хоккеистов. Ранее о том, что клубы обсудят идею продления сезона, в интервью ТАСС рассказал президент лиги Алексей Морозов.

28 февраля 2022 года было объявлено, что в связи с событиями на Украине Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российские и белорусские команды от выступления на соревнованиях под своей эгидой. Сборная Казахстана выступает на чемпионате мира. В КХЛ выступает астанинский клуб "Барыс".