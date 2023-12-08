Тарасова считает позитивным решение МОК допустить до Олимпиады часть российских атлетов

В пятницу исполком МОК допустил российских и белорусских спортсменов до Игр в Париже в нейтральном статусе

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов до Игр 2024 года в нейтральном статусе является позитивным. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В пятницу исполком МОК допустил российских и белорусских спортсменов до Игр в Париже на строгих условиях. В Париже они смогут выступить только в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах.

"Я считаю, что это не отрицательный, а положительный момент. Они допустили хотя бы часть наших спортсменов. Понятно, что мы будем выступать без флага и гимна, но ситуация такая, что у нас либо все, либо ничего. И это положительно, что они хоть кого-то допустили", - сказала Тарасова.

"И нужно заниматься тем, чтобы допустили еще больше, даже на правительственном уровне", - подчеркнула она.

МОК отметил, что из 4,6 тыс. спортсменов, заработавших путевки на Игры в Париже, пока восемь россиян.