В ФХР считают, что IIHF вынесет все решения по вратарю Федотова в один день

Международная федерация хоккея 4 августа встала на сторону клуба "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на вратаря Ивана Федотова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Решения Международной федерации хоккея (IIHF) по вратарю Ивану Федотову будут вынесены в один день. Такое мнение высказал журналистам гендиректор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.

IIHF оштрафовала ФХР за выход Федотова на лед в первом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Сам вратарь дисквалифицирован и не может участвовать в международных матчах, так как подписал контракт с ЦСКА. IIHF же признала перенос срока действия контракта Федотова с клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия". Санкциям также был подвергнут и ЦСКА.

"Решение относительно Федотова по претензиям к нам и к ЦСКА будет выноситься в один день, у меня такое есть ощущение, - сказал Курбатов. - Заседание по ЦСКА прошло 7 ноября, 28 ноября - по ситуации с нами. Мы сидим, ждем".

"Тот штраф от IIHF мы не платим, мы его оспариваем. Нам никакого платежного уведомления не приходило", - добавил он.