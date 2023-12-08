ЭСК РФС поддержал решение судьи не удалять игрока "Ахмата" Беришу в матче со "Спартаком"

Комиссия заключила, что действия футболиста не были агрессивными

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) назвала правильным решение арбитра Евгения Кукуляка не удалять игрока "Ахмата" Бернарда Беришу в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака". Об этом сообщила пресс-служба РФС.

3 декабря "Спартак" на выезде уступил "Ахмату" со счетом 1:2. После первого гола грозненской команды Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с главным тренером "Спартака" Гильермо Абаскалем. После этого Абаскаль толкнул Беришу, за что получил красную карточку и был удален. Бериша получил желтую карточку. Позднее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Абаскаля на три матча (один - условно).

"Члены комиссии не считают действия игрока "Ахмата" агрессивными, так как его прыжок нельзя расценивать как попытку использования чрезмерной силы или жестокости в отношении главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля: прыжок не был направлен очевидно в сторону официального лица команды; прыжок был произведен на расстоянии от главного тренера "Спартака", - сказано в релизе.

В ЭСК РФС также назвали ошибочным решение судьи Павла Кукуяна дать вторую желтую карточку игроку московского "Динамо" Хорхе Карраскалю в матче 1/4 финала Кубка России против петербургского "Зенита" (1:0). Комиссия считает, что в действиях футболиста бело-голубых не было безрассудства.

Решение рефери Алексея Сухого не удалять с поля Сергея Пиняева в матче РПЛ между столичным "Локомотивом" и "Зенитом" (3:1) было признано верным. По мнению членов комиссии, действия полузащитника московского клуба не угрожали безопасности соперника.