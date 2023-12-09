Турнир по единоборствам "Герои Отечества" пройдет в 15 городах России

В программу соревнований, посвященных участникам СВО, войдут греко-римская и вольная борьба, самбо, бокс, рукопашный бой, кикбоксинг, панкратион и тхэквондо

ТАСС, 9 декабря. Турнир по восьми видам единоборств "Герои отечества" пройдет в субботу в 15 городах России. Соревнования будут посвящены участникам специальной военной операции (СВО).

В программу соревнований войдут турниры по греко-римской и вольной борьбе, самбо, боксу, рукопашному бою, кикбоксингу, панкратиону и тхэквондо. Участие в них примут спортсмены от 8 лет до 21 года. Основными целями проведения турнира являются популяризация единоборств и здорового образа жизни, обмен опытом между спортивными организациями, а также историческое просвещение и патриотическое воспитание молодежи.

Главной площадкой состязаний станет дворец спорта "Триумф" в подмосковных Люберцах, где пройдут соревнования по рукопашному бою, выступления и мастер-классы спортсменов, а также общение с ветеранами боевых действий и общественными деятелями. Также турниры пройдут в Севастополе, крымских Керчи и Евпатории, Новороссийске, Волгограде, Астрахани, Улан-Удэ, Воронеже, Мелитополе, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Вельске (Архангельская область) и Скадовске (Херсонская область). В рамках соревнований будут работать площадки довоенной подготовки, плетения маскировочных сетей, шахмат, армрестлинга, разборки и сборки автомата, а также выставка инженерно-саперного вооружения и полевая почта, где зрители и участники смогут написать письма российским воинам в зону СВО. Зрителям будет предоставлена возможность единовременно наблюдать за соревнованиями во всех 15 городах путем подключения к телемосту.

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации Александр Поветкин считает, что предстоящий турнир станет важным событием. "Это поистине уникальное мероприятие и вместе с тем противоречивое, ведь борьба, единоборства - это противостояние, а тут столько спортсменов объединяются под одной идеей, сохранения памяти о героях отечества, - отметил Поветкин. - Более того, с запада на восток можно увидеть разнообразие разных спортивных федераций, возможно, это кого-то из подростков подтолкнет на какой-то выбор в спорте. Жду с нетерпением этого турнира, предлагаю всем присоединиться, если не на площадках, то тогда в прямом эфире, а молодым спортсменам желаю удачи и показать себя".

Турнир будет проводиться спортивно-патриотическим клубом "Ярополк" при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и содействии Морской коллегии при правительстве России в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни".