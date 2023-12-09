Российские игроки "Коламбуса" набрали семь очков в матче НХЛ с "Сент-Луисом"

Егор Чинахов стал первой звездой встречи, сделав дубль и результативную передачу, на счету Кирилла Марченко заброшенная шайба и голевой пас, у Дмитрия Воронкова - две передачи

ТАСС, 9 декабря. "Коламбус" со счетом 5:2 обыграл "Сент-Луис" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Коламбуса" шайбы забросили Кирилл Марченко (2-я минута), Адам Фантилли (18), Егор Чинахов (47, 53), Александр Тексье (60). Российский нападающий Дмитрий Воронков сделал две результативные передачи. Также по одному голевому пасу на счету Чинахова и Марченко, их признали первой и третьей звездой матча соответственно. У "Сент-Луиса" отличился Роберт Томас (15, 58). Результативной передачей отметился Павел Бучневич.

"Коламбус" прервал серию из трех поражений и с 23 очками в 29 играх занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Сент-Луис" уступил во втором матче подряд, команда набрала 27 очков в 26 встречах и идет шестой в Центральном дивизионе. В следующем матче "Коламбус" 10 декабря примет "Флориду", начало игры - 21:00 мск. "Сент-Луис" в ночь на 10 декабря по московскому времени на выезде сыграет с "Чикаго".

В другом матче игрового дня "Флорида" дома победила "Питтсбург" (3:1). Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 27 и был признан первой звездой матча. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин записал на свой счет результативную передачу.