9 декабря, 12:56
Футбол в России

"Спартак" разгромил "Крылья Советов" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:0

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома со счетом 3:0 обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Открытие банк - Арене".

Забитыми мячами отметились Квинси Промес (2-я минута), Александр Соболев (8) и Кристофер Мартинс (50).

Исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" в матче был член тренерского штаба красно-белых Владимир Слишкович. 7 декабря главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль был дисквалифицирован на три матча (один - условно) за толчок полузащитника грозненского "Ахмата" Бернарда Бериши в игре 17-го тура (1:2).

"Спартак" прервал серию из трех поражений подряд в очных матчах против самарцев. В чемпионатах России "Спартак" потерпел два поражения, один раз красно-белые уступили в Фонбет - Кубке России.

"Спартак" занимает пятое место в РПЛ с 30 очками. "Крылья Советов" идут шестыми с 29 очками. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с петербургским "Зенитом", "Крылья Советов" проведут гостевой матч с "Ростовом". Обе встречи пройдут в начале марта, точные даты игр 19-го тура будут определены позднее.

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

17

10

5

2

35

27

14

13

2

"Зенит"

17

10

3

4

33

34

17

17

3

"Динамо"

17

8

7

2

31

28

21

7

4

"Локомотив"

18

8

7

3

31

29

23

6

5

"Спартак"

18

9

3

6

30

27

24

3

6

"Крылья Советов"

18

8

5

5

29

36

27

9

7

ЦСКА

17

7

7

3

28

31

23

8

8

"Рубин"

17

7

4

6

25

16

21

-5

9

"Пари НН"

17

7

3

7

24

15

15

0

10

"Ростов"

17

5

5

7

20

24

29

-5

11

"Факел"

17

5

5

7

20

14

18

-4

12

"Урал"

18

5

4

9

19

18

28

-10

13

"Ахмат"

17

4

4

9

16

18

23

-5

14

"Оренбург"

17

3

5

9

14

18

27

-9

15

"Балтика"

17

3

4

10

13

12

23

-11

16

"Сочи"

17

3

1

13

10

16

30

-14

  

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Российский футбол