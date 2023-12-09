"Спартак" разгромил "Крылья Советов" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома со счетом 3:0 обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Открытие банк - Арене".
Забитыми мячами отметились Квинси Промес (2-я минута), Александр Соболев (8) и Кристофер Мартинс (50).
Исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" в матче был член тренерского штаба красно-белых Владимир Слишкович. 7 декабря главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль был дисквалифицирован на три матча (один - условно) за толчок полузащитника грозненского "Ахмата" Бернарда Бериши в игре 17-го тура (1:2).
"Спартак" прервал серию из трех поражений подряд в очных матчах против самарцев. В чемпионатах России "Спартак" потерпел два поражения, один раз красно-белые уступили в Фонбет - Кубке России.
"Спартак" занимает пятое место в РПЛ с 30 очками. "Крылья Советов" идут шестыми с 29 очками. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с петербургским "Зенитом", "Крылья Советов" проведут гостевой матч с "Ростовом". Обе встречи пройдут в начале марта, точные даты игр 19-го тура будут определены позднее.
1
"Краснодар"
17
10
5
2
35
27
14
13
2
"Зенит"
17
10
3
4
33
34
17
17
3
"Динамо"
17
8
7
2
31
28
21
7
4
"Локомотив"
18
8
7
3
31
29
23
6
5
"Спартак"
18
9
3
6
30
27
24
3
6
"Крылья Советов"
18
8
5
5
29
36
27
9
7
ЦСКА
17
7
7
3
28
31
23
8
8
"Рубин"
17
7
4
6
25
16
21
-5
9
"Пари НН"
17
7
3
7
24
15
15
0
10
"Ростов"
17
5
5
7
20
24
29
-5
11
"Факел"
17
5
5
7
20
14
18
-4
12
"Урал"
18
5
4
9
19
18
28
-10
13
"Ахмат"
17
4
4
9
16
18
23
-5
14
"Оренбург"
17
3
5
9
14
18
27
-9
15
"Балтика"
17
3
4
10
13
12
23
-11
16
"Сочи"
17
3
1
13
10
16
30
-14