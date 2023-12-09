"Спартак" разгромил "Крылья Советов" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:0

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома со счетом 3:0 обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Открытие банк - Арене".

Забитыми мячами отметились Квинси Промес (2-я минута), Александр Соболев (8) и Кристофер Мартинс (50).

Исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" в матче был член тренерского штаба красно-белых Владимир Слишкович. 7 декабря главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль был дисквалифицирован на три матча (один - условно) за толчок полузащитника грозненского "Ахмата" Бернарда Бериши в игре 17-го тура (1:2).

"Спартак" прервал серию из трех поражений подряд в очных матчах против самарцев. В чемпионатах России "Спартак" потерпел два поражения, один раз красно-белые уступили в Фонбет - Кубке России.

"Спартак" занимает пятое место в РПЛ с 30 очками. "Крылья Советов" идут шестыми с 29 очками. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с петербургским "Зенитом", "Крылья Советов" проведут гостевой матч с "Ростовом". Обе встречи пройдут в начале марта, точные даты игр 19-го тура будут определены позднее.