Малинин стал первым фигуристом, который исполнил все четверные прыжки

В произвольной программе в финале Гран-при американский спортсмен исполнил четверной тулуп

ТАСС, 9 декабря. Представитель США Илья Малинин стал победителем финала Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходили в Пекине.

По итогам двух программ спортсмен набрал 314,66 балла. Во время произвольной программы он выполнил четверной тулуп, став первым фигуристом, который сумел исполнить все четверные прыжки на соревнованиях. Во время короткой программы Малинин сделал четверной аксель.

Малинину 19 лет, он является победителем чемпионата мира среди юниоров (2022) и бронзовым призером мирового первенства (2023). В марте представитель США стал первым в истории фигуристом, который исполнил четверной аксель на чемпионате мира. Этот элемент является самым сложным и "дорогим" прыжком согласно системе оценок Международного союза конькобежцев (ISU). В сентябре 2022 года Малинин первым в мире исполнил четверной прыжок на соревнованиях - в произвольной программе на международном турнире U. S. International Classic.

В феврале 2022 года россиянка Александра Трусова стала первой фигуристкой, которая исполнила все четверные прыжки. Пять видов четверных прыжков спортсменка выполнила во время произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.