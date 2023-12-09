Зобнин рассказал, что футболистам "Спартака" было холодно играть с "Крыльями Советов"

Матч 18-го тура чемпионата России по футболу проходил при температуре воздуха минус 11 градусов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Футболистам "Спартака" было холодно играть в домашнем матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов". Об этом ТАСС заявил полузащитник "Спартака" Роман Зобнин.

В субботу "Спартак" победил самарские "Крылья Советов" со счетом 3:0. Игра проходила при температуре воздуха минус 11 градусов.

"Прекрасный матч, закончили на хорошей ноте, - сказал Зобнин. - Как играть в такую погоду? Я не играл, не знаю. У ребят спросил, говорят, что холодно".

"С учетом этого тура и матчей в снегопад стоит переходить на систему "весна - осень"? Я думаю, что эти решения должны принимать сверху. Мое мнение - играть холодно", - добавил полузащитник.

"Спартак" занимает пятое место в РПЛ с 30 очками. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с петербургским "Зенитом", встреча состоится в марте 2024 года.