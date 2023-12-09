Чернов назвал нормальными погодные условия во время матча "Спартак" - "Крылья Советов"

Встреча проходила при температуре воздуха минус 11 градусов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Никита Чернов считает нормальными погодные условия во время матча 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов". Такое мнение он высказал ТАСС.

В субботу "Спартак" победил самарские "Крылья Советов" со счетом 3:0. Встреча проходила при температуре воздуха минус 11 градусов.

"Доволен игрой, сегодня мы хорошо играли, - сказал Чернов. - На мой взгляд, погода была нормальной. Немного утеплились и вышли играть. Вполне нормальные условия, всю жизнь так играли".

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с петербургским "Зенитом". Игра состоится в марте 2024 года.