Тренер "Спартака" Слишкович оценил возможность возглавить команду

Владимир Слишкович исполнял обязанности главного тренера "Спартака" в матче против "Крыльев Советов" из-за дисквалификации Гильермо Абаскаля

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Помощник Гильермо Абаскаля Владимир Слишкович на данный момент сосредоточен на работе в тренерском штабе "Спартака" и не строит долгоиграющих планов в своей карьере. Об этом Слишкович заявил на послематчевой пресс-конференции.

"Я понимаю вопрос, но сегодня он не совсем корректен, так как я работаю в штабе Гильермо Абаскаля, стараюсь относиться с максимальной серьезностью и профессионализмом к тому, что я делаю, - сказал Слишкович на пресс-конференции. - У нас хороший коллектив, сплоченная группа, я очень рад этому факту. Как сложится моя личная карьера через 3-4 года и так далее, я не знаю. Но сейчас, повторюсь, я рад быть частью тренерского штаба Гильермо Абаскаля".

Слишкович исполнял обязанности главного тренера "Спартака" в домашнем матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов" (3:0). Абаскаль пропускал игру из-за дисквалификации.