Команда Щербаковой победила в Кубке Первого канала по фигурному катанию среди юниоров

Команда Анны Щербаковой обыграла команду Елизаветы Туктамышевой со счетом 80:78

КАЛУГА, 9 декабря. /ТАСС/. Команда олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой (фиолетовые) со счетом 80:78 обыграла команду Елизаветы Туктамышевой (оранжевые) и одержала победу в Кубке Первого канала среди юниоров. Соревнования прошли в Калуге.

После выступлений пар счет был 17:17, после прокатов танцевальных дуэтов - 34:34. Когда завершились выступления девушек, команда Щербаковой вышла вперед со счетом 58:55.

Капитаном фиолетовой команды был Артем Фролов, выступавший в танцах на льду с Анной Коломенской. Также за команду выступали Маргарита Базылюк, Виктория Морозова, София Дзепка, Николай Угожаев, Эдуард Карартынян, Лев Лазарев, дуэт Анны Щербаковой и Егора Гончарова, а также спортивные пары - Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик, Анна Москалева и Артем Родзянов.

Капитаном оранжевой команды был Арсений Федотов, кроме него, команду представили Алиса Двоеглазова, Алена Принева, Агата Петрова, Иван Рамзенков, Никита Малютин, дуэты Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, пары Таисия Щербинина и Артем Петров, Кира Доможирова и Илья Вегера.

Победившая команда получит 1 млн 500 тыс. рублей, проигравшая команда - 1 млн рублей.

Двоеглазова и Базылюк на турнире исполнили пять элементов ультра-си.