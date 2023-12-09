Иностранные игроки остались довольны организацией и атмосферой Матча звезд КХЛ

Хоккеистам Мартину Гернату и Бреннану Менеллу понравилась новая арена в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Матч звезд Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был хорошо организован, атмосфера на мероприятии понравилась игрокам. Такое мнение ТАСС высказал словацкий защитник "Локомотива" Мартин Гернат, игравший за сборную дивизиона Тарасова.

Матч звезд КХЛ проходит с 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге на недавно введенной в эксплуатацию "СКА-Арене".

"Думаю, это хороший опыт в плане моего участия в таких играх. Я ни разу не участвовал в Матчах звезд, это у меня в первый раз. Мне понравилось быть здесь - все было прекрасно организовано, - сказал Гернат. - Самое классное - быть рядом с ребятами, пообщаться с великими игроками и тренерами".

"Арена мне очень понравилась, атмосфера была прекрасная, - продолжил собеседник агентства. - Мы хорошо повеселились".

Защитник московского "Динамо" Бреннан Менелл согласен с Гернатом. "Первый день получился веселый, но главное - удалось посмотреть на новую арену. Мне есть с чем сравнивать арену - она огромная, одна из лучших, на которых я играл", - отметил Менелл.

В финале Матча звезд КХЛ в воскресенье сыграют команды дивизионов Тарасова и Харламова.