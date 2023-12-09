"Спартак" силен и в конкурсах. Завершился первый день Матча звезд КХЛ

Команда дивизиона Боброва выиграла первую часть конкурсов Матча звезд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Команда дивизиона Боброва стала победителем первой части конкурсов Фонбет - Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Финалистами звездного уикенда стали команды дивизионов Тарасова и Харламова.

Долгое время главным местом притяжения хоккейных болельщиков в Санкт-Петербурге был сначала Дворец спорта "Юбилейный", а потом и построенный к чемпионату мира 2000 года Ледовый дворец. Теперь у этих арен появился конкурент, поражающий масштабом своей площади как снаружи, так и внутри. "СКА-Арена" является самым вместительным хоккейным дворцом в мире, обогнав в этом плане "Белл-сентр" из Монреаля. Санкт-петербургская арена на хоккейных играх может принять 21,5 тыс. зрителей, в то время как дворец в Канаде - 21,1 тыс.

Большое пространство поражает не только в самой хоккейной чаше, но и в подтрибунных помещениях. Дискомфорт доставляет логистика. Все же и до "Юбилейного", и до Ледового дворца времени на путь тратишь гораздо меньше, а от ближайшей станции метро до "СКА-Арены" приходится идти около 15 минут, тем более по морозу. Тем не менее трибуны дворца были практически заполнены.

Участники Матча звезд после концерта рэп-исполнителей выходили по выложенной на лед проекции ковровой дорожки. Традиционно конкурсы начались с того, чей бросок сильнее. Победу, к радости местной публики, одержал защитник СКА Александр Никишин, бросивший шайбу со скоростью 168,28 км/ ч. Тем самым он превзошел результат Тревора Мерфи из "Сибири" (165,63), хотя до рекорда Александра Рязанцева (183,67) в 2012 году пока далеко.

"Думаю, к нему тяжело будет приблизиться еще долго. Может быть, он как-то попал в ту сторону радара, если он так рассчитал. Не представляю, если он так бросал во время игр, как это ловить", - сказал Никишин.

Особый день в карьере

В конкурсе на точность броска победу одержал Павел Порядин. Форвард "Спартака" выбил пять мишеней шестью шайбами за 7,3 секунды, сделав это быстрее остальных.

В заключительном конкурсе дня с участием капитанов выиграл также представитель дивизиона Боброва - капитан команды и одноклубник Порядина Николай Голдобин.

Конкурс состоял из шести этапов, в ходе прохождения которых надо было, в частности, поразить ворота рикошетом от борта, попасть шайбой навесом в корзину, установленную в площади ворот. В этом конкурсе лидировал динамовец Никита Гусев, надевший каску с присоединенными к нему банками пива. Это был отсыл к разговорам полугодовой давности о том, что хоккеист будто бы часто пил пиво еще во время выступлений за СКА, и к этим разговорам, как видно, он отнесся с иронией. Голдобин же опередил Гусева, набрав 12 очков.

В полуфинале представителей Восточной конференции команда дивизиона Харламова уступала команде дивизиона Чернышева - 3:6, но перевернула игру, вырвав победу за 29 секунд до конца финальной сирены со счетом 8:6.

"Интересно узнать игроков, пообщаться с ребятами. Лучше узнать друг друга, поговорить на льду или в отеле. Конечно, это особый день в моей карьере, и я его запомню. Думаю, это крутое мероприятие, и приехать сюда - это великолепно. Все ребята получают удовольствие от участия", - сказал канадский нападающий команды дивизиона Харламова Трой Джозефс из "Лады".

Команда дивизиона Тарасова позволила соперникам из дивизиона Боброва сравнять счет (6:6), но больше ошибок не совершила. На "СКА-Арене" был установлен рекорд посещаемости Матчей звезд КХЛ - 19 682 болельщика. Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году на Матче звезд в Минске, 15-тысячная арена которого тогда собрала аншлаг.