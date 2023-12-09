Российский футболист Захарян отметился первым результативным действием за "Реал Сосьедад"

За испанский клуб 20-летний полузащитник проводит 15-й матч в различных турнирах

ТАСС, 9 декабря. Российский полузащитник футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян отдал голевую передачу в гостевом матче чемпионата Испании против "Вильярреала".

С передачи Захаряна гол забил Мартин Субименди. Он отличился на 41-й минуте встречи. Счет после взятия ворот стал 2:0 в пользу "Реал Сосьедад".

Захарян перешел в "Реал Сосьедад" 19 августа из московского "Динамо". За испанский клуб 20-летний полузащитник проводит 15-й матч в различных турнирах, ранее на его счету не было результативных действий.