"Астон Вилла" обыграла "Арсенал" и побила клубный рекорд по победам в домашних матчах АПЛ

Бирмингемцы одержали 15-ю победу подряд в домашних матчах чемпионата

ТАСС, 9 декабря. "Астон Вилла" со счетом 1:0 обыграла "Арсенал" в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме.

Забитым мячом отметился Джон Макгинн (7-я минута). На 90-й минуте из-за игры рукой был отменен гол форварда "Арсенала" Эдди Нкетиа.

"Астон Вилла" одержала 15-ю победу подряд в домашних матчах чемпионата. Это достижение стало клубным рекордом, ранее команда побеждала в 14 домашних встречах подряд в 1903 и 1931 годах. В истории АПЛ эта серия стала четвертой по продолжительности. Рекорд принадлежит "Ливерпулю" (24 победы), впереди также "Манчестер Сити" (20) и "Манчестер Юнайтед" (19).

В прошлом туре "Астон Вилла" обыграла действующего чемпиона Англии "Манчестер Сити" (1:0), перед началом этого тура "Арсенал" был лидером лиги.

"Арсенал" занимает вторую строчку турнирной таблицы чемпионата, на счету канониров 36 очков в 16 матчах. В следующем туре 17 декабря лондонцы примут "Брайтон". "Астон Вилла" идет третьей с 35 очками. В матче 17-го тура подопечные Унаи Эмери 17 декабря в гостях сыграют с "Брентфордом".