Тренер "Зенита" Семак назвал хорошей первую половину сезона для клуба

Петербуржцы обыграли "Пари НН" и вернулись на первое место в таблице РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Первая половина сезона прошла для петербургского футбольного клуба "Зенит" хорошо, учитывая обилие травм. Такое мнение на пресс-конференции после матча 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Пари Нижний Новгород" высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Встреча прошла на стадионе "Газпром-Арена" при 24 945 зрителях. Победу со счетом 1:0 одержал "Зенит".

"Я бы поставил за первую часть сезона твердую "четверку", учитывая все моменты, связанные с травмами, поздним приездом игроков и другими сложностями. По ходу сезона перестраивались с одной схемы на другую, опять же из-за травм. Несмотря на это, закончили на хорошем уровне - мы продолжаем борьбу и в кубке, и боремся за чемпионство - это то, что от нас требуется. Сейчас нам надо как следует подготовиться, вернуться в рабочий игровой тонус", - сказал Семак.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. Команду может опередить "Краснодар" с 35 баллами, который 10 декабря сыграет с ЦСКА в матче 18-го тура.