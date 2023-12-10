Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев завоевал первый профессиональный пояс IBA

Россиянин победил решением судей трехкратного чемпиона мира среди любителей кубинца Ласаро Альвареса

ДУБАЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион россиянин Альберт Батыргазиев завоевал первый титул чемпиона мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) среди профессионалов. В 10-раундовом титульном поединке весовой категории до 60 кг, прошедшем на турнире IBA Champions Night в Дубае, Батыргазиев победил трехкратного чемпиона мира среди любителей кубинца Ласаро Альвареса единогласным решением судей.

Все трое судей отдали победу Батыргазиеву - 98:92, 97:93, 97:93. В этом поединке был разыгран первый профессиональный титул IBA.

Батыргазиеву 25 лет, на профессиональном ринге он одержал 11 побед (7 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. На счету спортсмена титулы интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации, чемпиона Евразийского боксерского парламента, чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации. В активе Батыргазиева также победа на Олимпиаде в Токио и четыре золотые медали чемпионатов России.

В послужном списке 32-летнего Альвареса 6 побед (3 нокаутом), 1 поражение. В любителях он по три раза становился чемпионом мира (2011, 2013, 2015), Панамериканских игр (2011, 2015, 2019) и бронзовым призером Олимпийских игр (2012, 2016, 2020).

IBA Champions Night - серия турниров, которая проходит под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA).