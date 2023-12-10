Форвард "Оттавы" Тарасенко стал первой звездой матча с "Детройтом", набрав два очка

Россиянин забросил шайбу и сделал результативную передачу

ТАСС, 10 декабря. "Оттава" на выезде со счетом 5:1 обыграла "Детройт" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Оттавы" шайбы забросили Клод Жиру (2-я минута), Владимир Тарасенко (24), Доминик Кубалик (29), Тим Штюцле (39), Джейк Сандерсон (57). Тарасенко также сделал результативную передачу и был признан первой звездой встречи. Его соотечественник и одноклубник российский защитник Артем Зуб также отметился голевым пасом. У "Детройта" отличился Патрик Кейн (15), трехкратный обладатель Кубка Стэнли провел за команду второй матч и впервые забросил за нее шайбу.

В турнирной таблице Атлантического дивизиона "Оттава" с 22 очками в 22 играх занимает последнее, восьмое место. "Детройт" набрал 32 очка в 26 встречах и идет четвертым. В следующем матче "Оттава" в ночь на 13 декабря по московскому времени примет "Каролину", "Детройт" днем ранее на выезде сыграет с "Далласом".

В других матчах игрового дня "Вашингтон" дома разгромил "Нью-Йорк Рейнджерс" (4:0), результативной передачей отметился нападающий Евгений Кузнецов. Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 25 бросков из 29. Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вегас" на выезде обыграл "Даллас" (6:1). В составе победителей шайбу забросил нападающий Павел Дорофеев, результативная передача на счету форварда Ивана Барбашева. Единственный гол хозяев на счету нападающего Евгения Дадонова. Вратарь "Торонто" Илья Самсонов отразил все 18 бросков в домашнем матче с "Нэшвиллом" (4:0) и был признан первой звездой встречи.

"Нью-Йорк Айлендерс" одержал волевую победу над "Лос-Анджелесом" (3:2 ОТ). Шайбу в составе проигравших забросил защитник Владислав Гавриков. Вратарь нью-йоркской команды Илья Сорокин отразил 34 броска из 36. Защитник "Чикаго" Никита Зайцев сделал две результативные передачи в домашней игре с "Сент-Луисом" (3:1) и стал первой звездой матча. "Монреаль" на выезде обыграл "Баффало" (3:2 после буллитов), "Калгари" дома уступил "Нью-Джерси" (2:4).