Хоккеист "Тампы" Кучеров забросил победную шайбу в матче с "Сиэтлом"

Российский нападающий был признан первой звездой встречи

ТАСС, 10 декабря. "Тампа" со счетом 4:3 после овертайма обыграла "Сиэтл" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Энтони Сирелли (10-я минута), Никита Кучеров (20, 64), Николас Пол (48). Кучеров также отметился результативной передачей, россиянин стал первой звездой матча. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 26 бросков из 29. У проигравших отличились Оливер Бьоркстранд (30), Джейми Олексяк (33), Джаред Макканн (41). Перед третьим периодом тренерский штаб "Сиэтла" принял решение о замене вратаря: вместо немца Филиппа Грубауэра на льду появился американский голкипер Джоуи Даккор.

На счету Кучерова теперь 47 очков (19 заброшенных шайб + 28 результативных передач) в 28 играх. Российский нападающий возглавляет таблицу лучших бомбардиров сезона НХЛ. В гонке снайперов лиги он вышел на первое место, опередив американцев Брока Бёзера из "Ванкувера" и Остона Мэттьюса из "Торонто" (по 18 шайб).

"Тампа" занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, на счету команды 31 очко в 29 встречах. "Сиэтл" идет шестым в Тихоокеанском дивизионе с 23 очками в 28 матчах. В следующем матче "Тампа" на выезде утром 13 декабря по московскому времени сыграет с "Ванкувером", "Сиэтл" на два дня раньше примет "Миннесоту".

В других матчах игрового дня "Ванкувер" дома со счетом 4:3 обыграл "Каролину". Нападающий хозяев Илья Михеев отметился заброшенной шайбой и результативной передачей, его признали третьей звездой встречи. Защитник "Каролина" Дмитрий Орлов сделал голевой пас. "Колорадо" на своем льду уступил "Филадельфии" (2:5), голкипер проигравшей команды Иван Просветов отразил 29 бросков из 34.