Обучение трюкам. Как научиться делать три футбольных финта

10 декабря отмечается Всемирный день футбола

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МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Всемирный день футбола отмечается 10 декабря во многих странах мира. Менеджер управления продаж комплексных проектов и игрок футбольной команды ТАСС Максим Павлов рассказал, как делать три финта для начинающих.

Одним из популярнейших футбольных трюков является Марсельская рулетка или финт чемпиона мира в составе сборной Франции Зинедина Зидана. Для выполнения этого финта требуется четыре шага. Нужно начать с ведения мяча, далее наступить рабочей ногой на мяч, после этого необходимо развернуться на 180 градусов и второй ногой прокинуть мяч дальше. Этот финт поможет для обыгрыша соперника, он не очень сложный, но довольно продуктивный.

Вторым финтом для обучение является Эластико, этот трюк во время матчей довольно часто исполнял чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдиньо. Для его выполнения также стоит начать с ведения мяча, далее рабочей ногой необходимо убрать мяч во внешнюю сторону, а затем резко во внутреннюю. Далее можно продолжать движение по полю. Этот трюк требует тренировок с мячом.

Третьим финтом являются переступы с мячом. Их часто использовал двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо. Этот трюк является самым простым, он не требует долгой подготовки. Все также начинается с ведения мяча, далее нужно сделать некоторое количество переступов, самый распространенный вариант - два, далее после обманных движений следует направить мяч в неудобную для соперника сторону. После этого уже следует продолжать движение с мячом.

Футбол получил свое название в Англии, в начале 19 века он начал принимать организованную форму. Первые правила также были разработаны в Англии. Главным руководящим органом в этом виде спорта является Международная федерация футбола (ФИФА), основанная в 1904 году. Ее президентом является швейцарец Джанни Инфантино. ФИФА подразделена на конфедерации: Союз европейских футбольных ассоциаций, Азиатская конфедерация футбола, Африканская конфедерация футбола, Конфедерация футбола Океании, Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, Южноамериканская конфедерация футбола.

В мае 2023 года Российский футбольный союз учредил Всероссийский день футбола. Впервые он прошел 10 июня.