Кучерова признали первой звездой дня в НХЛ

Форвард "Тампы" забросил две шайбы и сделал точную передачу в матче против "Сиэтла"

ТАСС, 10 декабря. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан первой звездой прошедшего игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В гостевом матче против "Сиэтла" (4:3 ОТ) Кучеров забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме, и сделал результативную передачу. Российский форвард продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров текущего сезона, набрав 47 очков (19 заброшенных шайб + 28 результативных передач) в 28 играх.

Второй звездой дня стал американский голкипер "Вашингтона" Чарли Линдгрен, который отстоял "на ноль" в домашнем матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" (4:0), отразив 31 бросок.

Третьей звездой признан чешский форвард "Бостона" Давид Пастрняк, забросивший две шайбы и сделавший результативный пас в матче против "Аризоны" (5:3).