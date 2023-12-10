Баскетболиста "Зенита" Карасева унесли на носилках в матче с ЦСКА

Игрок получил травму после столкновения с баскетболистом ЦСКА Самсоном Руженцевым

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Бронзового призера Олимпийских игр по баскетболу, игрока петербургского "Зенита" Сергея Карасева унесли на носилках во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Карасев получил травму после столкновения с игроком ЦСКА Самсоном Руженцевым.

Карасеву 30 лет, он является победителем Единой лиги ВТБ 2022 года. В 2013 году он был выбран под общим 19-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) командой "Кливленд". В НБА он также играл за "Бруклин". В России, помимо "Зенита", он играл за подмосковные "Триумф" и "Химки".