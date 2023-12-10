Футболист "Спартака" Денисов заявил, что хочет скорейшего окончания отстранения Абаскаля

Главный тренер красно-белых пропустил встречу с "Крыльями Советов" из-за дисквалификации

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Игра московского футбольного клуба "Спартак" в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов" нуждалась в корректировке, так как главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль пропускал встречу из-за дисквалификации, команда ждет его возвращения. Об этом ТАСС рассказал полузащитник "Спартака" Даниил Денисов.

В субботу "Спартак" дома обыграл "Крылья Советов" (3:0). Абаскаль пропустил встречу, так как был дисквалифицирован на три матча (один - условно) за толчок полузащитника грозненского "Ахмата" Бернарда Бериши в предыдущем туре (1:2).

"Рад, что победили. Коррективы вносили, потому что главного тренера нет у бровки, но, как видите, справились, хотелось бы, чтобы он скорее вернулся", - сказал Денисов.

Он также отметил, что команда была вынуждена проводить матч в холодную погоду. "Не мы решаем, играть или не играть, нам сказали, что будет игра, мы играем", - добавил Денисов.

"Спартак" занимает пятое место в РПЛ с 30 очками. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с петербургским "Зенитом", встреча состоится в марте 2024 года.