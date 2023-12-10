Радулов считает, что к Матчам звезд КХЛ нужно постоянно подходить с креативом

Матч звезд КХЛ проходит на петербургской "СКА-Арене"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. К каждому Фонбет - Матчу звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нужно постоянно подходить с креативом. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной дивизиона Харламова и "Ак Барса" Александр Радулов.

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Радулов является восьмикратным участником Матчей звезд. Матч звезд КХЛ проходит на петербургской "СКА-Арене".

"Круто, что построили такой большой дворец, атмосфера супер, праздник хоккея. Что касается формата, то главное, чтобы людям нравилось, - сказал Радулов. - Это же шоу, нужно как-то развивать, выдумывать всякие фишки. Главное, чтобы болельщикам понравилось".

Радулов оценил итоги конкурса на лучшее исполнение буллитов, в котором победу одержал форвард "Торпедо" и команды дивизиона Боброва Василий Атанасов, выйдя на исполнение броска с изображением ананаса на голове. "В плане исполнения Михалев хорошо пробил. Я больше за такие моменты, чтобы непосредственно показать то, что ты способен. Там много ребят подошли с креативом, и Вася [Атанасов] в том числе", - сказал он.

Он также прокомментировал и буллит Никиты Гребенкина, который скопировал бросок главного тренера своего клуба, "Металлурга", Андрея Разина. "Это тоже понравилось. Я, когда был молодой в "Динамо", ходил в "Лужники", наблюдал за игрой Разина", - отметил Радулов.