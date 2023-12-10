Матч чемпионата Испании по футболу остановили из-за смерти болельщика на трибунах

Встреча "Гранада" - "Атлетик" была приостановлена на 17-й минуте при счете 1:0 в пользу гостей, было принято решение не доигрывать ее в воскресенье

ТАСС, 10 декабря. Матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу между "Гранадой" и "Атлетиком" из Бильбао приостановили из-за смерти болельщика на трибунах. Об этом сообщила пресс-служба "Гранады".

"От лица организаторов мы хотим выразить самые искренние соболезнования семье и друзьям скончавшегося, а также всей семье клуба "Гранада". Матч между "Гранадой" и "Атлетиком" приостановлен после смерти болельщика нашего клуба", - говорится в сообщении.

Встреча была приостановлена на 17-й минуте при счете 1:0 в пользу "Атлетика" после того, как у болельщика на трибуне остановилось сердце. Впоследствии, как сообщил телеканал El Chiringuito, было принято решение не доигрывать встречу в воскресенье.

"Атлетик" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 28 очками. "Гранада" располагается на предпоследней, 19-й строчке, набрав 7 очков.