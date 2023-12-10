Московские моржи отметили юбилей российского парламента заплывом в ледяной воде на 30 км

Организатором экстремального мероприятия, проходившего при температуре минус 10 градусов по Цельсию, стали Всероссийская федерация зимнего плавания и Федерация закаливания и зимнего плавания Москвы

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Любители плавания в ледяной воде отметили юбилей российского парламента эстафетой на 30 км в Бездонном озере Серебряного бора Москвы. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, заплыв продолжался около шести часов.

Организатором экстремального мероприятия, проходившего при температуре минус 10 градусов по Цельсию, стали Всероссийская федерация зимнего плавания и Федерация закаливания и зимнего плавания Москвы. Заплыв открылся гимном России, который спела одна из участниц эстафеты.

"Девиз Всероссийской федерации зимнего плавания - "Сила в единстве", и сегодняшний заплыв является свидетельством объединения всех россиян, - сказала президент Федерации закаливания и зимнего плавания Москвы Елена Петрова. - Мы известили наших парламентариев, что собираемся таким образом отпраздновать 30-летие Федерального собрания Российской Федерации. Хочется верить, что зимнее плавание, очень популярное во времена СССР, станет не менее массовым и в современной России. Закаливание - это путь к здоровью нации и достижению тех целей, которые ставит перед нами президент страны".

"Пришло время восстановить по всей стране секции и школы закаливания. Наш Клуб закаливания и зимнего плавания "Серебряный бор" работает с 1958 года, мы ждем всех поклонников здорового образа жизни на своих мероприятиях, которые проходят каждые выходные. Сегодня мы отмечаем 30-летие парламента ледовым заплывом, который не является для нас каким-то испытанием, плыть в ледяной воде - огромное удовольствие, не сравнимое ни с чем", - добавила глава федерации.

По словам Петровой, с 23 по 25 февраля на Гребном канале "Москва" пройдет этап турнира по зимнему плаванию "Кубок дружбы". "Завершатся соревнования показательным заплывом с флагами всех регионов нашей большой страны. Каждому участнику этого парада знамен придется проплыть 25 метров. Этот заплыв пройдет незадолго до выборов президента России, и мы своим мероприятием хотим подчеркнуть единство всех регионов страны перед этим важным событием", - подчеркнула собеседница ТАСС.

Вчера - антибиотики, сегодня - рекорд

Жительница столичного района Косино Лидия Павлова пришла в морозный воскресный день в Серебряный бор не только для того, чтобы принять участие в 30-километровой эстафете, где каждый участник имел возможность самостоятельно выбрать для себя длину своего этапа и количество заплывов. Павлова также поставила перед собой задачу установить новый личный рекорд и решила ее, проплыв без отдыха в ледяной воде 200 метров.

"Я раньше очень много болела, сидела на антибиотиках. Потом мне это надоело, семь лет назад я начала ходить плавать на расположенное неподалеку от дома Святое озеро, и болезни постепенно отступили, хотя мне каждый раз очень сложно заходить в воду. Но когда вспоминаю, какая эйфория ждет меня после выхода на сушу, то сразу делаю шаг к проруби. А по профессии я садовник, выращиваю деревья и кустарники", - отметила рекордсменка.