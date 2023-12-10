Банка икры вместо шайбы и ананас. В Санкт-Петербурге завершился Матч звезд КХЛ

В мини-турнире победила сборная дивизиона Харламова, в мастер-шоу пять из шести конкурсов выиграли представители дивизиона Боброва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Команда дивизиона Харламова стала победителем Фонбет - Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который завершился на петербургской "СКА-Арене". В мастер-шоу убедительное преимущество имели представители дивизиона Боброва, выигравшие пять из шести конкурсов.

Во второй день мастер-шоу интересного стоило ожидать от конкурса буллитов. Имелось в виду больше не техническое исполнение штрафных бросков, а то, какими красочными моментами они будут сопровождаться. Из самых эффектных исполнений буллитов на Матчах звезд можно было вспомнить горящую клюшку Линуса Умарка из "Салавата Юлаева" в Москве в 2016 году, московского динамовца Андрея Миронова в продуктовой тележке в 2015 году в Сочи (этот же трюк был повторен в прошлом году в Челябинске), а также играющего сейчас в Национальной хоккейной лиге Владимира Тарасенко, который в 2012 году в Риге успешно приручил шайбу при помощи лески.

Если в 2022 году конкурс на самый эффектный буллит был разделен на номинации "хоккейное мастерство" и "шоу", то сейчас трем полевым игрокам от каждой команды давалась только одна попытка. Победителя определяли болельщики путем голосования в интернете.

В первом конкурсе на скорость победил питерский армеец Владимир Алистров, который с результатом 14,115 секунды опередил Даниила Гутика из "Адмирала". Конкурс буллитов запомнился тем, что Кэмерон Ли из "Амура", принявший российское гражданство, бросал в ворота банку с икрой, а также тем, что Никита Коростелев посвятил свой бросок травмированному одноклубнику по "Северстали" Даниилу Аймурзину, надев его свитер. Оригинально выступил Владимир Михалев, который скопировал буллит Никиты Гусева, исполненный в 2015 году. Тот тогда эффектно исполнил его не за счет каких-то нехоккейных вещей, а только с помощью рук и техники, а сейчас передал свою клюшку Михалеву.

Исполнение Ли понравилось другому североамериканцу - нападающему сборной дивизиона Чернышева Райли Барберу. "Было здорово посмотреть, как парень из Северной Америки бросает икру в сетку в меховой шапке. Это было, пожалуй, самое крутое", - сказал Барбер.

К конкурсам готовились больше, чем к матчу

Чемпион России 2004 года по футболу Дмитрий Сычев с помощью Владимира Ткачева в буллитном конкурсе забил в ворота головой. Угодить зрителям хотел и американец Бреннан Менелл, который принял российское гражданство перед сезоном. Московский динамовец вышел на лед в русской национальной рубахе и фуражке, угостил вратаря чак-чаком, забил, а потом станцевал на льду вприсядку.

Магнитогорец Никита Гребенкин же попытался скопировать бросок главного тренера своего клуба Андрея Разина, надев его свитер. "Я специально бил буллит под Разина, пересматривал то, как он это делает. Хотел не то чтобы спародировать, скорее просто показать этот бросок", - сказал Гребенкин.

Лучшим исполнителем буллитов был признан форвард сборной дивизиона Боброва и "Торпедо" Василий Атанасов, который в своем клубе имеет созвучное фамилии прозвище "Ананас". С маской ананаса на голове он исполнил свою попытку, кинув настоящий ананас на скамейку запасных.

"Мальчик подарил ананас, болельщики меня выручили. Другие варианты не рассматривали, знали, что будем делать. Маску заказывали", - сказал Атанасов после мастер-шоу.

Вратарь "Лады" и команды дивизиона Харламова Владислав Подъяпольский стал победителем в конкурсе "Надежная защита", отразив все броски и буллит. Таким образом, большинство конкурсов осталось за дивизионом Боброва.

"Мы готовились к конкурсам больше, чем к матчу, поэтому я очень доволен своими ребятами. Пять из шести взяли, все красавчики, кубки свои взяли и поехали домой, - сказал ТАСС Николай Голдобин. - Конечно, конкурсы намного веселее, а мы все-таки сегодня здесь ради хорошего настроения, ради болельщиков".

Обновление рекорда посещаемости

Футбольные звезды, которые ассистировали тренерам дивизионов, приняли участие в оставшихся встречах мини-турнира, сыграв с лучшими игроками КХЛ. Александр Мостовой помог команде дивизиона Боброва выиграть матч за третье место (7:4) у сборной дивизиона Чернышева. В конце игры побежал забивать и вратарь "Сочи" Михаил Бердин.

"В конце уже просто решил побаловаться немножко, судьи позволили - я побежал. Классно поребячились, такие детские эмоции, - сказал Бердин ТАСС. - В реальных играх ведь нельзя заходить за синюю линию, но иногда очень хочется поиграть с шайбой".

В финале футбольные легенды сумели и забить - у команды дивизиона Тарасова, который усилил бывший партнер Романа Широкова и Андрея Аршавина по сборной России Владимир Быстров, отличился Широков. Счет же открыл Аршавин из команды Харламова. В основное время команда дивизиона Тарасова победу не удержала - на последней минуте счет сравнял у сборной дивизиона Харламова Ярослав Лихачев, причем "харламовцы" отыгрались, уступая в три гола. В серии буллитов победу одержали "харламовцы" - 8:7.

"По поводу итогов, я думаю, что самое главное, что болельщикам понравилось. Открыли новый шикарный дворец, отличная атмосфера, много забитых голов, буллиты в конце. Я думаю, зрители получили удовольствие", - сказал Разин ТАСС.

"Радует, что в этом году приняли участие много молодых игроков, которые в своем возрасте уже выходят на лидирующие позиции в клубах и во всей лиге. Приятно было видеть на тренерских скамейках команд легенд нашего футбола - они "на ты" с клюшкой и шайбой, что и показали во второй день", - сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Установленный в субботу рекорд посещаемости Матчей звезд КХЛ (19 682 болельщика) был обновлен в воскресенье - 20 384. Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году на Матче звезд в Минске, 15-тысячная арена которого тогда собрала аншлаг.