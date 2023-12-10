Приостановленный из-за смерти болельщика матч чемпионата Испании доиграют в понедельник

Матч продолжат с момента остановки - с 17-й минуты при счете 1:0 в пользу "Атлетика"

ТАСС, 10 декабря. Встреча 16-го тура чемпионата Испании по футболу между "Гранадой" и "Атлетиком" из Бильбао, прерванная в воскресенье из-за смерти болельщика, будет доиграна в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.

Матч продолжат с момента остановки - с 17-й минуты.

Ранее в воскресенье игра "Гранада" - "Атлетик" была приостановлена при счете 1:0 в пользу команды из Бильбао из-за того, что болельщику на трибуне стало плохо. Позднее пресс-служба "Гранады" сообщила о кончине болельщика клуба. Телеканал El Chiringuito уточнил, что причиной смерти стала остановка сердца.