Овечкин повторил личный антирекорд по числу матчей без заброшенных шайб подряд

Российский нападающий "Вашингтона" отметился результативной передачей в матче НХЛ с "Чикаго"

ТАСС, 11 декабря. "Вашингтон" на выезде со счетом 4:2 обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Энтони Манта (29-я минута), Дилан Строум (34), Ник Дауд (36, 56). У "Чикаго" отличились Филипп Курашев (27) и Коннор Мёрфи (59).

Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметился результативной передачей, форвард не сумел отличиться заброшенной шайбой в 10-м матче подряд и повторил личный антирекорд. Ранее Овечкин не забивал на протяжении 10 игр в 2017 году. В текущем сезоне россиянин в 25 играх забросил 5 шайб и отдал 11 голевых передач. Одноклубник Овечкина Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями.

"Вашингтон" занимает третье место в турнирной таблицы Столичного дивизиона, команда набрала 31 очко в 25 играх. "Чикаго" идет на последнем, восьмом месте Центрального дивизиона с 19 очками после 27 встреч. В следующем матче "Вашингтон" на выезде сыграет с "Филадельфией" в ночь на 15 декабря по московскому времени. "Чикаго" утром 13 декабря по московскому времени проведет гостевой матч против "Эдмонтона".

В других встречах игрового дня "Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду со счетом 4:1 победил "Лос-Анджелес". Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отдал результативную передачу и набрал очки в 11-м домашнем матче за "Рейнджерс" подряд. Игрок по этому показателю превзошел канадца Уэйна Гретцки (10 очков), клубный рекорд принадлежит Майку Роджерсу (15). "Виннипег" одержал гостевую победу над "Анахаймом" (4:2), в составе победителей результативной передачей отметился нападающий Владислав Наместников.

"Эдмонтон" дома победил "Нью-Джерси" (4:1), "Нэшвилл" на выезде был сильнее "Монреаля" (2:1).