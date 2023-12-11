Равиль Измайлов стал гендиректором футбольного клуба "Балтика"

Ранее этот пост покинул Кирилл Волженкин

ТАСС, 11 декабря. Равиль Измайлов назначен на пост генерального директора калининградского футбольного клуба "Балтика. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее в понедельник "Балтика" сообщила об уходе с поста гендиректора Кирилла Волженкина, который работал в клубе с 2021 года.

Измайлову 41 год, с 2020 по 2023 год он работал в "Пари Нижний Новгород". По итогам прошлого сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) нижегородская команда заняла 13-е место. "Пари НН" обыграл московскую "Родину" (3:0, 0:2) в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе чемпионата и остался в РПЛ. Ранее Измайлов работал в московском "Спартаке", входил в организационный комитет чемпионата мира 2018 года в России.