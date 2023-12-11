Хоккеист "Ак Барса" Барбер отметил помощь Радулова в адаптации к новой команде

Нападающий выступает за казанский клуб с середины ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Американский нападающий казанского "Ак Барса" Райли Барбер без проблем адаптировался к новой для себя хоккейной команде в том числе и благодаря помощи своего одноклубника - российского нападающего Александра Радулова. Об этом Барбер рассказал ТАСС.

29-летний Барбер перешел в "Ак Барс" из казахстанского "Барыса" в середине ноября.

"Да, я адаптировался. Благодаря нашему тренеру это удалось сделать очень легко, - сказал Барбер. - Плюс Радулов хорошо говорит на английском, помогает мне. Спасибо ребятам, все проходит гладко".

Барбер и Радулов приняли участие в Фонбет - Матче звезд КХЛ, который проходил в Санкт-Петербурге с 9 по 10 декабря.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за "Барыс" Барбер набрал 23 очка (10 заброшенных шайб + 13 результативных передач). В 5 матчах за казанскую команду Барбер набрал 6 очков (2 + 4).