Тараканов считает, что травма баскетболиста Карасева станет потерей для "Зенита"

10 декабря ЦСКА дома обыграл "Зенит" со счетом 104:89 после овертайма

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Травма бронзового призера Олимпийских игр в Лондоне баскетболиста Сергея Карасева станет потерей для петербургского "Зенита", так как он играет важную роль в команде. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Сергей Тараканов.

10 декабря московский ЦСКА дома победил "Зенит" со счетом 104:89 после овертайма. В четвертой четверти Карасев получил травму после столкновение с игроком ЦСКА Самсоном Руженцевым и не смог самостоятельно покинуть площадку.

"Игра была зажигательной, было много красивых комбинаций и моментов. ЦСКА вел большую часть матча, но в концовке основного времени армейцы сделали несколько странных ошибок, не смогли несколько раз ввести мяч из аута, чем позволили "Зениту" перевести матч в овертайм, - сказал Тараканов. - В овертайме "Зениту" не хватило сил, мне кажется, если бы ЦСКА не выиграл эту игру, им было бы очень обидно. Этот матч стал настоящим украшением сезона".

"Жаль, что Сергей Карасев получил травму, но в том моменте ничего грубого не было, - отметил собеседник агентства. - Наверное, травмы других игроков для "Зенита", Томаса Эртеля или Трента Фрэйзера, была бы более чувствительна, но Сергей тоже играет важную роль в команде, входит в стартовую пятерку, является россиянином, что немаловажно, поэтому, конечно, это потеря. Насколько я знаю, у него была потеря чувствительности ног, но, насколько я знаю, она к нему вернулась. В любом случае такие травмы бесследно не проходят, и форсировать его восстановление никто не будет, но думаю, что он обязательно вернется, хочется пожелать ему здоровья".

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, на счету команды теперь 14 побед и 1 поражение в сезоне. "Зенит" идет третьим с 11 победами и 5 поражениями. В следующем туре ЦСКА 16 декабря дома сыграет с саратовским "Автодором", "Зенит" на день позже на выезде встретится с московским МБА.