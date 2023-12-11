Президент УЕФА может быть избран на четвертый срок

В предложениях о поправках, представленных на прошлой неделе в Гамбурге, первый срок президента УЕФА могут обнулить

ТАСС, 11 декабря. Александер Чеферин намерен внести поправки в устав Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в соответствии с которыми срок его полномочий может быть продлен до 2031 года. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

В предложениях о поправках, представленных на прошлой неделе в Гамбурге, первый срок президента УЕФА Чеферина могут обнулить, что позволит ему выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах. Срок его полномочий может быть продлен до 2031 года.

Против поправок на заседании исполкома выступил исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Дэвид Гилл, назвав их "недемократичными и не отвечающими интересам футбола". Предложенные поправки будут вынесены на голосование на конгрессе УЕФА в Париже.

Чеферин был избран президентом в 2016 году, позднее он переизбирался на должность. Срок полномочий функционера рассчитан до 2027 года.