11 декабря, 12:03
Летние олимпийские виды спорта

Тренер сборной России по велотреку Хозов получил право работать на международных стартах

Владимир Хозов уточнил, что такое решение остается действительным до тех пор, пока действуют специальные правила UCI

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) удовлетворил заявку тренера сборной России по велогонкам на треке Владимира Хозова и разрешил ему сопровождать имеющих нейтральный статус российских спортсменов на все крупные турниры под эгидой организации. Об этом Хозов сообщил ТАСС

"Мне дали нейтральный статус, и с 1 января 2024 года я могу сопровождать спортсменов на международных стартах", - сказал Хозов. Это разрешение остается действительным до тех пор, пока действуют специальные правила UCI в отношении России и Белоруссии, или до отзыва статуса.

Каждый спортсмен или представитель персонала спортсмена должен подать в UCI индивидуальную заявку на получение нейтрального статуса. Поданные документы какое-то время рассматриваются, после чего принимается решение. В заявке тренера указывается, с какими спортсменами он планирует быть на том, или ином международном соревновании.

По состоянию на 11 декабря, допуск от UCI получили 13 тренеров и технических специалистов, среди них девять россияне. Помимо Хозова, в этот список включены Денис Шпагин, Юрий Нестеров, Александр Кузнецов, Владимир и Ита Кирильцевы, Никита Бекинеев, Александр Самарин и Сергей Киренкин.

В мае UCI разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов. Любое лицо, желающее получить статус нейтрального индивидуального спортсмена, должно обратиться в UCI, начиная с 1 июня. Для допуска российских и белорусских спортсменов необходимо отсутствие какой-либо связи с армией и другими органами государственной безопасности России и Белоруссии, отсутствие флагов, гербов, гимнов и другой символики, ассоциирующейся с государствами, а также отсутствие поддержки действий России на Украине в любой форме. 

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Летние олимпийские виды спорта