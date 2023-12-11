В УЕФА прокомментировали информацию о возможном увеличении срока президентства Чеферина

Рекомендации будут рассмотрены конгрессом организации в феврале

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комитет по управлению и исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрили ряд изменений в устав организации, но они не были оглашены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

В понедельник британское издание Daily Mail сообщило, что Александер Чеферин намерен внести поправки в устав УЕФА, в соответствии с которыми срок его полномочий на посту президента организации может быть продлен до 2031 года. В предложениях о поправках, представленных на прошлой неделе в Гамбурге на исполкоме, первый срок Чеферина могут обнулить, что позволит ему выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах. Срок его полномочий в таком случае может быть продлен до 2031 года.

"Юридический комитет предложил ряд изменений в устав, которые разъясняют некоторые существующие положения, чтобы гарантировать, что ни одно из них не будет иметь обратной силы - в соответствии с основным правовым принципом. Комитет по управлению и исполнительный комитет одобрили изменения, которые теперь будут рассмотрены конгрессом УЕФА в феврале", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос, действительно ли Чеферин намерен внести поправки в устав УЕФА, согласно которым срок его полномочий может быть продлен до 2031 года.

Конгресс УЕФА пройдет 8 февраля в Париже, перед ним состоится заседание исполнительного комитета организации.

Чеферин был избран президентом в 2016 году, позднее он переизбирался на должность. Срок полномочий функционера рассчитан до 2027 года.