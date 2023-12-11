Матчи чемпионата Греции по футболу будут проходить без зрителей до 12 февраля

Без болельщиков также пройдет домашняя игра "Олимпиакоса" в Лиге Европы

АФИНЫ, 11 декабря. /ТАСС/. Матчи чемпионата Греции по футболу будут проходить без болельщиков до 12 февраля, чтобы остановить насилие со стороны фанатских группировок. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

"Все матчи чемпионата Греции (Суперлига 1) будут проходить за закрытыми дверями в течение следующих двух месяцев, то есть до 12 февраля. Эта мера также будет распространена на домашние матчи команд B Суперлиги 2 (резервные команды ПАОКа, АЕКа, "Панатинаикоса" и "Олимпиакоса" - прим. ТАСС), в которую входят соответствующие команды первой профессиональной категории", - объявил Маринакис меры правительства, принятые после столкновений 150 фанатов с полицией в четверг во время волейбольного матча в Афинах, когда получил тяжелое ранение полицейский.

По словам представителя правительства, "первое соответствующее совместное министерское решение будет принято в отношении предстоящего домашнего матча "Олимпиакоса" против сербского клуба "Бачка Топола" в рамках Лиги Европы, который будет проводиться за закрытыми дверями по очевидным причинам безопасности после недавних трагических событий". Встреча пройдет 14 декабря.

"До 12 февраля 2024 года будут оценены результаты реализации вышеуказанного решения с целью рассмотрения вопроса о продлении его применения, если не будут полностью соблюдены правовые условия безопасного проведения футбольных матчей. Целью является избежание рисков для жизни и физической неприкосновенности участников матчей, а также максимально возможная защита общественного порядка и безопасности", - пояснил Маринакис.

По его словам, к этой дате будет проведена оценка выполнения следующих условий: во-первых, установка и эксплуатация видеокамер высокой четкости в соответствии со спецификациями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на всех стадионах Суперлиги 1 и в то же время беспрепятственная возможность контролировать их и использовать их оборудование компетентными органами, во-вторых, работа электронной системы на входах на стадионы с одновременной проверкой личности входящих. Кроме того, в течение этих двух месяцев будет объявлено о ряде административных мер, включая автоматические санкции против команд в случае инцидентов, помимо тех, которые предусмотрены спортивным законодательством.

"Во вторник министр по делам защиты граждан Яннис Иконому и первый заместитель министра спорта Яннис Вруцис посетят прокурора Верховного суда по гражданским и уголовным делам (Ареопаг) Георгию Адилини и от имени правительства потребуют перевод расследования всех случаев спортивного насилия и коррупции в категорию уголовно наказуемых действий с целью поиска виновников и подстрекателей всех совершенных преступлений, а также выявления существования любых преступных организаций в этой сфере", - сказал Маринакис.

Столкновения во время волейбольного матча

Полиция Греции в воскресенье арестовала 18-летнего грека, который запустил в полицейского морскую сигнальную ракету и тяжело ранил его во время беспорядков в афинском районе Ренди, сообщил греческий телеканал ERT-1. По его словам, инцидент произошел во время нападения в четверг вечером примерно 150 фанатов на полицейских у крытого волейбольного стадиона "Мелина Меркури" в афинском районе Ренди, где проходил матч команд "Олимпиакос" и "Панатинаикос" за Кубок лиги. После матча были задержаны 424 человека, находившиеся на стадионе. Полицейские просмотрели видеозаписи с камер наблюдения, допросили задержанных и вычислили 18-летнего грека. Он уже признался в своем поступке.

Телеканал отметил, что задержанный, судя по всему, является болельщиком "Олимпиакоса" и в прошлом не раз доставлял беспокойство властям. Нападавший предоставил информацию о своих сообщниках и заявил, что были люди, которые имели организованный план и давали указания группам фанатов в ночь нападения на полицейских. Молодой человек рассказал на следствии, что его проинструктировали, как пользоваться морской сигнальной ракетой. Как стало известно, в ходе инцидента хулиганы запустили в стражей порядка более 10 сигнальных ракет.

31-летний полицейский, которого морская сигнальная ракета ударила в бедро, что привело к обильной кровопотере, продолжает находиться в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

Правительство провело специальное совещание под председательством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса по вопросу о борьбе с насилием со стороны фанатов после инцидента во время волейбольного матча. Решения совещания объявил на брифинге Маринакис.