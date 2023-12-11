Женская теннисная ассоциация признала Мирру Андрееву новичком года

Российская спортсменка добилась наибольшего прогресса в мировом рейтинге за год

ТАСС, 11 декабря. Россиянка Мирра Андреева признана лучшим новичком 2023 года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает пресс-служба WTA.

Андреева начала год на 405-м месте в мировом рейтинге и завершила на 57-м, добившись наибольшего прогресса среди теннисисток.

По ходу сезона наивысшей позицией россиянки было 46-е место. В 2023 году 16-летняя спортсменка вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США. Также она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии. На награду помимо Андреевой претендовали россиянки Диана Шнайдер и Элина Аванесян, американка Пейтон Стернс и чешка Линда Носкова.

Лучшей теннисисткой года признана первая ракетка мира Ига Свёнтек. Польская спортсменка выиграла шесть турниров, включая Открытый чемпионат Франции и Итоговый турнир WTA. Лучшей парой года признали Хантер Сторм (Австралия) и Элизе Мертенс (Бельгия). Самой прогрессирующей теннисисткой стала китаянка Чжэн Циньвэнь, возвращением года - украинка Элина Свитолина.

На приз лучшей паре по итогам года претендовали россиянка Вера Звонарева вместе с немкой Лаурой Зигемунд. Анастасия Павлюченкова была в числе номинантов на приз "Возвращение года".