Матыцин: Россия и Белоруссия ощущают себя самодостаточными спортивными державами

Глава Минспорта России отметил, что страны продолжают активно развивать спортивную отрасль

МИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Россия и Белоруссия в рамках союзных отношений активно развивают спортивную сферу, являются самодостаточными спортивными державами, несмотря на санкции и внешнее давление. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии во время церемонии награждения юбилейной медалью Минспорта РФ, посвященной 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

"Вопреки всем санкциям, которые сегодня довлеют над нашими странами, мы ощущаем себя самодостаточными спортивными державами и продолжаем активное развитие", - приводит комментарий Матыцина телеграм-канал Министерства спорта и туризма Белоруссии.

По словам главы Минспорта РФ, все эти годы "мы чувствовали и продолжаем ощущать, что мы единая спортивная семья, корнями уходящая в наше победное советское прошлое". "И сегодня мы, будучи двумя независимыми государствами, как союзники продолжаем активно развивать спорт и физическую культуру, делать все необходимое для того, чтобы обеспечить наших атлетов и тренеров насыщенным спортивным календарем", - сказал министр спорта РФ.