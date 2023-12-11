Янчук считает, что теннисистка Андреева заслужила награду лучшему новичку года

Заслуженный тренер России отметил, что спортсменке нужно планомерно развивать свою карьеру

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева закономерно получила награду лучшему новичку сезона от Женской теннисной ассоциации (WTA). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

"Абсолютно закономерная награда, но я считаю, что ее развитие должно быть планомерным, не нужно никуда гнаться, - сказал Янчук. - Она входила в топ-50 в этом году, надо теперь там закрепиться, и, возможно, попасть в двадцатку. Пока ей трудно бороться за самые высокие места, хотя у нее уже и есть громкие победы".

Андреевой 16 лет, она завершила соревновательный год на 57-м месте в мировом рейтинге, добившись наибольшего прогресса среди теннисисток. В этом году она дошла до четвертого круга на Уимблдоне и до финала на юниорском Открытом чемпионате Австралии.