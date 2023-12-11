Тарпищев не удивлен решением WTA признать Мирру Андрееву новичком года

Президент Федерации тенниса России отметил, что спортсменка провела удачный сезон

МОСКВА, 11 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мирра Андреева ожидаемо стала лучшим новичком 2023 года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Не сенсация, хотя и приятно. Этот сезон удачно для нее сложился. Теперь человек должен формироваться. Следующий год будет сложный, но нужно делать правильную систему подготовки, чтобы не было провала. И надо не гнаться за результатами", - сказал Тарпищев.

Андреевой 16 лет, она начала год на 405-м месте в мировом рейтинге и завершила на 57-м, добившись наибольшего прогресса среди теннисисток.

По ходу сезона наивысшей позицией россиянки было 46-е место. В 2023 году спортсменка вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США. Также она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии. На награду помимо Андреевой претендовали россиянки Диана Шнайдер и Элина Аванесян, американка Пейтон Стернс и чешка Линда Носкова.