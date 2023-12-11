СКА вывел из обращения 40-й номер, под которым выступал Евгений Кетов

Нападающий играл за петербургский клуб с 2013 по 2023 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Петербургский хоккейный клуб СКА вывел из обращения 40-й номер, под которым за команду выступал нападающий Евгений Кетов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В понедельник в Санкт-Петербурге проходит прощальный матч Кетова. Перед игрой под своды Ледового дворца были подняты свитера Кетова - по два варианта, в которых должны сыграть участники матча. На льду были выставлены все трофеи, которые хоккеист завоевал во время игровой карьеры. В ходе церемонии на лед вышли мать, супруга и сыновья Кетова.

В 2010 году СКА вывел из обращения 26-й номер, под которым играл нападающий Игорь Мисько. Хоккеист ушел из жизни в возрасте 23 лет.

Кетов выступал за СКА с 2013 по 2023 год и дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). В 2012 году нападающий стал чемпионом мира в составе сборной России.