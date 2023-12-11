Хоккеист Кетов назвал трогательной церемонию перед его прощальным матчем

СКА вывел из обращения 40-й номер, под которым играл нападающий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Церемония перед прощальным матчем чемпиона мира по хоккею и двукратного обладателя Кубка Гагарина Евгения Кетова получилась очень трогательной. Об этом 37-летний игрок рассказал ТАСС.

Команда "Ленинград", за которую выступал Кетов, победила в игре команду "Питер" со счетом 13:12. Перед матчем в присутствии Кетова и его семьи были подняты игровые джерси хоккеиста в сборной России и клубе. Его 40-й номер был изъят из обращения в СКА.

"Считаю, что вся церемония была очень трогательной. Не могу тут ничего выделить", - сказал Кетов.

Кетов входит в тренерский штаб СКА. "Когда ты хоккеист, ты видишь игру совсем по-другому. Когда ты погружаешься в тренерскую работу, то наблюдаешь все с совершенно другой позиции, - сказал он. - Это управление командой, другие тонкости. Игру с трибуны ты видишь также совершенно по-другому".

"Ты видишь все моменты, диагонали, передачи. Когда ты спускаешься вниз, этого совершенно не видно. И мастерство тренера с лавки увидеть эти моменты, которые соперник пытается против тебя использовать. Я считаю, это самое главное, чему надо учиться", - добавил он.