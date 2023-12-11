Акатьева не вошла в состав участниц чемпионата России по фигурному катанию

В середине ноября источник сообщил ТАСС, что спортсменка получила перелом ноги

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Подопечная тренера Этери Тутберидзе Софья Акатьева не вошла в состав участниц предстоящего чемпионата России по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Акатьевой 16 лет, она является действующей чемпионкой России. В июне Акатьева получила стрессовый перелом ноги - повреждение, вызванное усталостным разрушением костной ткани из-за повторяющейся нагрузки. В сентябре она снялась с произвольной программы на контрольных прокатах национальной сборной из-за проблем со здоровьем. Фигуристка в текущем сезоне пропустила этапы Гран-при России, в середине ноября источник сообщил ТАСС, что Акатьева получила перелом, который мог стать рецидивом ее прошлого стрессового перелома.

В состав участниц чемпионата России в женском одиночном катании попали Мария Агаева, Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Камила Валиева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Елизавета Куликова, Арина Кшецкая, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Мария Талалайкина, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Майя Хромых, Вероника Яметова. В мужском одиночном катании заявлены Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Алексей Ерохов, Федор Зонов, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Даниил Постарнаков, Роман Савосин, Александр Самарин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Григорий Федоров, Илья Яблоков.

В соревнованиях спортивных пар в списке участников значатся Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, Алена Косторная и Георгий Куница, Елизавета Кулешова и Владимир Следь, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Майя Шегай и Игорь Шамшуров.

В танцах на льду в состав вошли Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов, София Качушкина и Марк Волков, Ксения Краусова и Даниил Корочкин, Варвара Курносенко и Федор Варламов, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Александра Прокопец и Александр Васькович, Дарья Савкина и Александр Вахнов, Александра Степанова и Иван Букин, Софья Тютюнина и Матвей Грачев, Полина Усова и Михаил Антонов, Ирина Хавронина и Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, Софья Шевченко и Андрей Ежлов.

Чемпионат России пройдет с 20 по 24 декабря в Челябинске.