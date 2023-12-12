Чемпион Олимпийских игр 2014 года Таварес набрал 1 000-е очко в НХЛ

Канадский нападающий "Торонто" забросил шайбу и сделал результативную передачу в выездном матче с "Нью-Йорк Айлендерс"

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:3 после овертайма одержал победу над "Торонто" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Айлендерс" шайбы забросили Брок Нельсон (10-я минута), Кейси Сизикас (19), Кайл Палмьери (22), Бо Хорват (61). У проигравших - Остон Мэттьюс (6), Джон Таварес (28), Морган Райлли (20). Российский вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 37 бросков из 40, его соотечественник голкипер "Торонто" Илья Самсонов - 25 из 29.

33-летний Таварес также отметился результативной передачей, благодаря которой заработал 1 000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Первые девять сезонов в НХЛ канадец выступал за "Айлендерс" (с 2009 по 2018 год). Таварес неоднократно участвовал в Матчах всех звезд НХЛ, а в 2013 году претендовал на получение "Харт трофи" - приза самому ценному игроку регулярного чемпионата. В составе национальной сборной нападающий стал победителем Олимпийских игр в Сочи и Кубка мира 2016 года.

"Айлендерс" одержали третью победу подряд и занимают второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 33 очка в 27 играх. В следующем матче команда в ночь на 14 декабря по московскому времени примет "Анахайм". "Торонто" с 33 очками в 25 встречах идет на третьем месте в Атлантическом дивизионе. В ночь на 13 декабря по московскому времени канадский клуб сыграет на выезде против "Нью-Йорк Рейнджерс".

В других матчах игрового дня "Баффало" дома обыграло "Аризону" (5:2), "Даллас" на своем льду победил "Детройт" (6:3).