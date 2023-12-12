Матчи чемпионата Турции отложили после нападения на арбитра

Игры перенесены на неопределенный срок

ТАСС, 12 декабря. Федерация футбола Турции отложила проведение матчей чемпионата страны из-за инцидента с нападением на арбитра. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Турции.

"По решению совета директоров Федерации футбола Турции матчи во всех лигах перенесены на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в понедельник вечером в Анкаре, где столичный "Анкарагюджю" принимал "Ризеспор" из черноморского Ризе. Поединок завершился вничью со счетом 1:1. По ходу игры арбитр не засчитал гол игрока "Анкарагюджю" Али Соу, раньше выступавшего за "Ростов". Во втором тайме судья удалил Соу с поля. "Ризеспор" сравнял счет благодаря голу взятого в аренду у московского ЦСКА Адольфо Гайча на седьмой компенсированной минуте, когда команды играли уже в равных составах.

Президент клуба из Анкары, в прошлом депутат парламента от правящей Партии справедливости и развития, Фарук Коджа сразу после финального свистка арбитра выбежал на поле и ударил по лицу судью Халиля Умута Мелера. Упавшего арбитра стали бить ногами другие представители клуба, болельщики и футболисты "Анкарагюджю". В потасовку пришлось вмешаться службе безопасности.

Позднее прокуратура Анкары выдала ордер на арест президента "Анкарагюджю" Фарука Коджи. Инцидент также стал предметом разбирательства Федерации футбола Турции. Ведущие турецкие клубы "Галатасарай", "Фенербахче", "Бешикташ", "Трабзонспор" и другие осудили ЧП.