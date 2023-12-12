Стартовал отборочный этап первого Дальневосточного киберспортивного турнира

Финал соревнований пройдет 23 декабря

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Начался отборочный этап к первому киберспортивному турниру "КиберВосток", который пройдет на Дальнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"КРДВ объявляет о старте отборочного этапа первого Дальневосточного киберспортивного турнира "КиберВосток". Соревнования киберспортсменов по дисциплине "Мир танков" проходят при поддержке Минвостокразвития России, Минспорта России, Федерации компьютерного спорта России и компании Lesta Games. Организация крупного киберспортивного турнира на Дальнем Востоке проходит по поручению президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Отборочные туры пройдут с 11 по 20 декабря в режиме "Стальной охотник". Для учета результатов необходимо сыграть не менее 10 боев. В финал, который состоится 23 декабря, пройдут 15 участников, получивших наибольшее количество суммарного чистого опыта за лучших 10 боев. По словам заместителя генерального директора по привлечению инвестиций КРДВ Кирилла Каменева, ожидается, что новый турнир послужит началом полномасштабному развитию киберспорта в Дальневосточном федеральном округе, а также внесет вклад в развитие креативных индустрий, связанных с разработкой игр и программного обеспечения.

"Игрокам-танкистам из регионов Дальнего Востока зачастую бывает трудно участвовать в крупных киберспортивных турнирах, тренироваться в составах межрегиональных команд и проходить отборочные этапы в первую очередь из-за разницы в часовых поясах. Турнир "КиберВосток" даст возможность дальневосточным киберспортсменам проявить свои умения в полной мере: время зачетных боев будет адаптировано под специфику региона. В Lesta Games уверены, что турнир станет ежегодным, и со временем войдет в число крупнейших федеральных турниров по киберспорту", - приводятся в сообщении слова руководителя московского подразделения Lesta Games Гаухар Алдияровой.

В сентябре президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что в Дальневосточном федеральном округе будет организован ежегодный турнир по киберспорту, первые соревнования пройдут в конце 2023 года. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит сообщил ТАСС, что соревнования состоятся во всех регионах Дальнего Востока, финал пройдет во Владивостоке.