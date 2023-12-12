Роман Ротенберг заявил, что на Кубок Первого канала приглашены лучшие хоккеисты

Главный тренер команды отметил, что хоккеисты с огромным желанием приехали в сборную

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лучшие хоккеисты приглашены в состав команды "Россия 25" для участия в Кубке Первого канала. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Роман Ротенберг.

"Взяли лучших, все ребята на месте. Огромная благодарность "Ак Барсу", "Локомотиву", ЦСКА, "Северстали" и всем остальным клубам, которые дали игроков. Ребята с огромным желанием приехали в сборную. Это очень важно, что ребята сами хотят играть", - сказал Ротенберг.

"Я считаю, что у нас очень хороший состав, быстрая, мощная команда. Те же Никита Дыняк и Прохор Полтапов могут сыграть перед родной питерской публикой - для них это очень важно, как и для всех остальных игроков. Лед и игра покажут, но мне очень нравится настрой ребят. Они все приехали с огромным желанием", - добавил собеседник агентства.

Турнир пройдет с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. В нем сыграют команды "Россия 25" и "Звезды и ВХЛ", а также сборные Белоруссии, Казахстана. В турнире должна была принять участие команда Китая, но в конце ноября стало известно, что ее на турнире заменит команда "Звезды и ВХЛ", которая будет составлена из ведущих молодых игроков клубов Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Кубок Первого канала во второй раз пройдет не в рамках Евротура. После рекомендаций Международного олимпийского комитета и решения Международной федерации хоккея не допускать сборную России до чемпионата мира команды, принимавшие участие в Евротуре (Финляндии, Швеции, Чехии), объявили, что не будут играть с россиянами.