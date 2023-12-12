Чесноков: Звонарева не меньше Свитолиной заслужила награду WTA за лучшее возвращение

Россиянка вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд претендовала на награду лучшей паре года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россиянка Вера Звонарева была достойна получить награду за лучшее возвращение года от Женской теннисной ассоциации (WTA) не меньше украинки Элины Свитолиной. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

11 декабря WTA объявил, что Свитолина получила награду за лучшее возвращение в спорт. Звонарева вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд претендовала на награду лучшей паре года, однако приз достался австралийке Хантер Сторм и бельгийке Элизе Мертенс.

"Я думаю, что Свитолина заслужила свою награду. Она вернулась в спорт после родов и начала карьеру практически с чистого листа, но Звонарева заслужила эту награду не меньше. Она вернулась после травмы в почти 40 лет, она выиграла Итоговый турнир в паре, дошла до финала Открытого чемпионата США, это феноменальные достижения. Я думаю, если бы было разделение на возвращение года в одиночном разряде и в парном, то Звонарева однозначно получила бы награду", - сказал Чесноков.

"Если говорить о награде за лучшую пару, то здесь все объективно. Сторм и Мертенс закончили сезон первыми в мире, поэтому им и дали приз", - добавил собеседник агентства.

Звонаревой 39 лет, она занимает 9-е место в парном рейтинге WTA, на ее счету 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде и 16 - в парном. В 2010 году Звонарева дважды выходила в финал турниров Большого шлема в одиночном разряде - на Уимблдоне и на Открытом чемпионате США. В парном разряде она также становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012) и Открытого чемпионата США (2006), в миксте - Уимблдона (2006) и Открытого чемпионата США (2004). В составе сборной России Звонарева дважды выигрывала Кубок Федерации (2004, 2008). Также она является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.

Свитолиной 28 лет, она располагается на 25-й строчке мирового рейтинга. Украинка является победительницей 17 турниров WTA, в том числе Итогового турнира 2018 года. Спортсменка трижды играла в полуфиналах турниров Большого шлема - Уимблдона (2019, 2023) и Открытого чемпионата США (2019). Весной 2023 года украинка вернулась к выступлениям после рождения дочери.